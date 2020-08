"Próximamente verduleria", el misterioso cartel que apareció en el teatro Don Bosco

Una persiana de aluminio con un lazo negro en el centro, como señal de luto, y un cartel en la tradicional esquina de Vieytes y Rondeau que anuncia "Próximamente, Verdulería del Teatro". Esa imagen, sorprendente por cierto, pero que delata la grave crisis que atraviesa el mundo del espectáculo en tiempos de pandemia, se puede ver desde hace algunas horas en el teatro Don Bosco.

El mensaje, por el momento irónico, viene a revelar la grave crisis que atraviesa el mundo del espectáculo en medio de la pandemia de coronavirus. Desde diciembre último, y según reveló el reconocido productor Daniel Volpe, el teatro no corta ni siquiera una entrada y las respuestas desde el ámbito municipal, provincial y nacional han sido nulas.

"Estoy muy triste y toda la familia artística lo está. La garganta se nos ha secado y hemos gastado cartuchos de tinta enviando notas, todas sin respuestas. Llevo 40 años de trabajo y he trascendido a todos los colores políticos y eso no lo puedo tirar a la basura. Si me tengo que ir de la actividad, lo voy a hacer peleando. Si tengo que abandonar esa sala, que la reacomodamos con una enorme inversión, lo voy a hacer gritando", dijo Volpe en comunicación con el programa Nunca es Tarde de LA BRÚJULA 24.

"Nosotros no vendemos una entrada desde diciembre del año pasado. Así están todos los productores del interior, que trabajan después de la temporada de verano. Sabemos de la situación de riesgo que estamos atravesando y de hecho yo mismo escribí que no siempre el espectáculo debe continuar. No soy un empresario insensible que por vender una entrada quiere poner en riesgo a la población. No es así. Eso es muy salvaje. Pero necesito al menos una respuesta. Un horizonte", reveló.

Según explicó Volpe, el sector aún no cuenta con un protocolo para la reanudación de la actividad y mencionó también que tranquilamente se podría avanzar en la realización de shows por streaming o ensayos para algún artista.

"Pedimos una reunión con el intendente y si bien nos atendieron muy bien, la respuesta fue que no había un peso para nosotros porque todo estaba destinado a sanidad y alimentación. Buscamos alternativas para solicitar un crédito hasta que la situación se recomponga, pero por el momento no obtuvimos resultados. Nosotros hoy en día no tenemos ni siquiera un procotolo para poder hacer alguna actividad que no requiera gran concentración de público o producir algún espectáculo vía streaming", aseveró.

Regresando al listón negro y al cartel, Volpe dijo que por el momento es una ironía, aunque no lo descarta de mantenerse la situación.

"Todavía no sé si no vamos a abrir una verdulería. Algo tenemos que hacer y las verdulerías son de los rubros que más ha crecido. La ubicación es buena y si ponemos los cajones en la vereda, por ahí podemos vender bien. Si no se nos tira una soga y antes que se pierda una sala teatral más en el país, intentaremos poner una actividad", dijo.

"Pusimos el listón negro y el cartel. Ahora, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Espero que se nos acompañen de alguna manera y que no nos dejen tan solitos", completó Volpe.