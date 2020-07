Rubén Ehizaguirre: "El desafío es seguir haciendo canciones que le gusten a la gente"

Los Nocheros siguen activos pese a la pandemia. Encontraron la manera de reinventarse a través del streaming, y así lo hizo saber uno de sus vocalistas, Rubén Ehizaguirre, en diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

Al respecto contó que "lo primero que se nos ocurrió hacer fue un video de una canción que teníamos guardada. Se nos ocurrió hacerlo así a lo loco, cada uno desde su casa".

Pero según aseguró, eso fue solo el principio. "Comenzamos a investigar cómo era esto de los codificados, los pay per view… comenzamos a encontrarle la vuelta, pensando en la gente y también en los ingresos de la empresa que es Nocheros, porque muchas familias viven de esto más allá de nosotros".

De igual manera aparecieron algunas complicaciones en el camino según mencionó Rubén. "Tuvimos que armar de nuevo el plantel porque tenemos músicos en distintos lugares del país, así que tuvimos que buscar músicos y producción de Salta. Por protocolo un día se junta la gente de sonido, otro el personal de luces, otro nosotros para hacer la prueba de sonido… es la nueva normalidad que vivimos".

En otro trayecto de la charla, y sobre cómo el paso del tiempo los ha ido afectado, Ehizaguirre comentó que "en un 95% de las canciones hemos mantenido los registros originales. Yo escucho ahora las canciones de este disco que hemos ido haciendo, y uno escucha una voz más madura que aquella de 20, 25 años. Como dice el Mario, son gargantas gastadas, pero sonadoras".

Por último, y sobre las cuestiones que hacen que todos los días tengan las mismas ganas de la primera vez, Rubén no dudó en afirmar que "el desafío es seguir haciendo canciones que le gusten a la gente. No hay secretos. Los lugares que hemos conocido es gracias a las canciones. Los nocheros no son una voz, son las canciones".