Sofía Sisniega, la actriz mexicana que brilla en dos éxitos simultáneos 

La bella actriz mexicana Sofía Sisniega (31) participa simultáneamente en dos proyectos dentro de plataformas distintas, "Aquí en la Tierra" de Fox Premium y "El Candidato" de Amazon Prime.

En la serie “Aquí en la Tierra” interpreta el personaje de Julia, una joven millonaria que se roza con las mejores familias y no conoce límites. Allí comparte créditos con Gael García Bernal, Daniel Jiménez Cacho, Paulina Dávila y Alfonso Dosal.

En “El Candidato”, en tanto, le da vida a Natalia, una mujer muy inteligente que viaja al extranjero a estudiar economía para conseguir todo lo que se propone, es frívola y se dedica a mover dinero del narco en la bolsa de valores. Y ahí la acompañan Joaquín Cosío, Eréndira Ibarra, José María de Tavira, Esmeralda Pimentel y James Purefoy.

Esta mañana, la talentosa artista habló con todo el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga, por el aire de LA BRÚJULA 24, y no se calló nada.

Primero, Sisniega se refirió a lo que significa estar en dos tiras de primer nivel mundial, y encima en medio de la cuarentena. "Obviamente esto no es lo ideal, quisiéramos estar haciendo las cosas como se debe, aunque afortunadamente hemos podido correr la voz y a las series les está yendo muy bien".

"Mis personajes son dos mujeres de una clase económica alta, pero Julia nació en ese mundo y ha tenido siempre lo que quiso. Ella hace lo que quiere porque todo lo tiene y de pronto no se fija en las consecuencias. Es un personaje que está bastante roto por dentro", comentó.

Y agregó: "Natalia, en cambio, ha podido llegar de otra manera, con el dinero narco, y uno jamás se imaginaría que hace lo que hace. En definitiva, es un personaje que no tiene escrúpulos y lo único que quiere es tener más poder y dinero, sin valores".

Respecto de la construcción de Julia, en El Candidato, contó que "realmente refleja lo que sucede en muchos lugares de Latinoamérica y es por eso los argentinos y mexicanos se sienten identificados".

Ya en el plano personal, la actriz explicó que "en mi casa siempre se habló de política, desde niña, e incluso mi hermana tuvo un cargo. Ella presenció actos de corrupción brutales y hasta fue amenazada de muerte. En México es muy difícil ocupar un cargo sin lidiar con la corrupción, por eso en lo personal no me siento para nada identificada ni me interesa, lo mío pasa por la actuación".

Y en otro tramo de la nota, ahondó en su faceta más ligada a lo natural. "Es una gran parte de mí, he trabajado con muchas organizaciones tanto por el cambio climático como por los derechos de los animales. Lo que vemos de la pandemia es que llega por nuestro consumo, por eso la necesidad de generar conciencia. Lo mejor para combatir el cambio climático es volverse vegano".