Pepe Sánchez será coordinador de las categorías formativas en la CABB

El bahiense Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, Director de Bahía Basket, será nombrado como coordinador de todas las categorías menores de la Confederación Argentina de Básquetbol.

El proyecto es que Pepe coordine y organice todas las divisionales formativas, tanto masculinas como femeninas, desde U17 para abajo, trabajando además en el desarrollo técnico de los pibes. “Creemos que es la mejor opción para una nueva etapa en la Argentina sumar no sólo a un enorme ex jugador de la Generación Dorada, sino además un dirigente joven, de mirada profesional y con ideas nuevas, como exige el mundo”, le confesó el presidente de CABB, Fabián Borro al sitio Pick And Roll. El nuevo Coordinador de las menores de la Confederación sería presentado oficialmente el próximo lunes.

Pepe Sánchez luego de concluir su etapa como jugador retirándose en Bahía Basket en la temporada 2012/2013 tomó la conducción de la franquicia que sustituyó al histórico Estudiantes dándole una visión nueva en la contratación de valores jóvenes y trabajando para el desarrollo profesional de esos jugadores.

“Me gustaría poder brindarle a las selecciones menores, de mujeres y hombres, con los mismos derechos, todo exactamente igual. Es lo que me pasó en la universidad: teníamos todos los mismo más allá de que unos generaban más ingresos que otros”, había dicho el integrante de la Generación Dorada durante una entrevista.

Además en la reestructuración los directivos de CABB decidieron poner al frente de Departamento Nacional de Mini Básquetbol como coordinador general al reconocido profesor y entrenador formativo Ricardo Bojanich quienya había pasado por ese puesto en la temporada 2011/2012.

(Fuente: Pick And Roll)