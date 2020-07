"Desde el 2012 que venía con esa banda", reveló la ex esposa del policía Meneses

"Esto es una vergüenza, era hora que lo atraparan". La frase le corresponde a Emilia, ex esposa del policía -hoy preso- Carlos Octavio Meneses que operaba como líder de una organización criminal.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, la mujer reveló que "desde el año 2012 que venía con esa organización, cuando nos separamos hacía rato que golpeaba gente y tenía cosas ocultas". Y también aseguró que "su pareja también estaba metida"

"Deberían investigar a algunos compañeros de él también, muy cercanos", pidió con indignación.

Respecto de su situación personal, Emilia contó que "nosotros tuvimos un conflicto familiar, porque así como él tenía la mente para llevar adelante una asociación ilícita, era muy astuto manejando a mis hijas y poder quitármelas".

"Pero no solamente eso, la jueza que lleva el caso le dio la guarda a la abuela que tiene tratamiento psiquiátrico, y me acusan a mí de violencia. Cuando las quiero besar me dicen que eso es violencia", sintetizó.

Y consideró: "Estoy contenta porque se hizo justicia y está donde tiene que estar. Desde que nos separamos me hizo la vida imposible, tanto él como la familia. Organizaba las denuncias y yo era la que molestaba supuestamente".

"Me genera bronca, indigna escuchar los audios. Uno confía en la policía y termina viendo todos los días lo que son", cerró.