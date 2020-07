Pisani no seguirá en Bahía Basket: "Me gustó la experiencia, pero no la repetiría"

José Luis Pisani anunció hoy que no continuará siendo el entrenador jefe de Bahía Basket y que se encuentra buscando nuevos rumbos, tanto sea en la Liga Nacional o bien en países vecinos como Chile, donde dejó un muy buen recuerdo.

"Mi contrato era por una sola temporada y creo que por diferentes motivos, y analizando el trabajo realizando durante el año, decidí tomar mi camino y continuar trabajando de la misma manera que lo venía haciendo antes de Bahía Basket", destacó en contacto con El Deportivo 24.

"Hace dos meses, cuando terminó la temporada, nos juntamos con Pepe y nos dimos una muy buena devolución sobre el trabajo de ambas partes. Para mí fue una situación de aprendizaje, porque la función que asumí era completamente diferente. Bahía Basket tiene una filosofía de juego, que está pautada por la métrica, la estadística y por el modelo que Pepe (Sánchez) considera que tiene que tener su equipo. En esta organización, uno tiene que dejar de lado su impronta y adaptarse a esa mirada de juego", dijo.

De todos modos, Pisani aclaró que él sabía que las circunstancias serían de este modo cuando asumió el cargo y que lo tomó como una etapa de aprendizaje.

"Yo sabía que era así y me preparé para asumir ese rol. No me costó dejar de lado mi ego de entrenador y esta determinación no tiene que ver con eso. Me gustó mucho aprender y ponerme en ese lugar que, en algunos casos, era de observador. Me gustó la experiencia, estoy agradecido, pero no la repetiría", dijo

"Bahía Basket es una isla dentro del deporte. Pepe tiene un peso específico muy fuerte en el equipo. No es un empresario que está con traje y corbata en una oficina. A él lo ves con pantalones cortos o con joggins entrenando con los jugadores y dando los lineamientos para que su equipo juegue y se desarrolle", completó.

Luego de aclarar que su amistad con Pepe Sánchez los une una amistad de muchísimos años y que lo que se terminó fue apenas una relación laboral, Pisani habló de su futuro cercano.

"Estuvo la posibilidad de ir a Venezuela, pero se paró todo por la pandemia. Estamos analizando qué posibilidades salen tanto en Chile como en la Liga Nacional", completó.