Patricia Sosa y su mensaje en medio de la pandemia: "Las almas no entienden de distancia"

En momentos de incertidumbre, en los que todos extrañamos abrazar y compartir momentos con nuestros seres queridos, la voz única de Patricia Sosa tocó las fibras más íntimas de los oyentes de LA BRÚJULA 24 con un mensaje repleto de significado: "las almas no entienden de distancia"

La artista captó perfectamente lo que los argentinos están viviendo y entendió que desde su rol de artista, debe brindar "comunicación afectiva". Por eso, se encuentra analizando al detalle el repertorio que ejecutará el próximo 7 de agosto, cuando se reencuentre con su público, mediante un show por streaming (desde las 21:30).

"Nunca supe lo que era un streaming. Cualquiera que tenga un dispositivo que se conecte a internet, tanto sea teléfono, tablet o computadora, puede ver este recital que está hecho especialmente para eso. Durante este proceso, analicé la situación y entendí que las almas no entienden de distancias y me di cuenta que tanto yo como la gente, necesitamos comunicación afectiva. Los artistas y los comunicadores somos el sostén de las almas. Somos los que entretenemos y debemos dar esperanza en medio de un momento duro", mencionó en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Durante el show, la cantante estará acompañada por Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería, Mariano Mere en teclados y coros, Nacho Abad en piano y coros; y Cristian Vidal en guitarras y coros. Las entradas para el evento se encuentran disponibles en Tickethoy.

"Tengo ganas de tocar. Estoy de gira desde que tengo 17 años, por lo que tengo un poco de abstinencia. Por suerte, me bajó un angel creativo y compuse unos 20 temas y ya grabé dos. Además, escribí una obra de teatro que la acabo de presentar en el Cervantes. Y también leo cuentos a través de Instagram", dijo sobre sus actividades en estos tiempos de cuarentena.

"Sé que la pandemia nos acompañará durante un largo tiempo y que por más que abran los teatros, la gente no va a ir, porque sería una locura. Por eso, la idea del recital es formar parte de la banda de sonido de un momento de felicidad en la casa de cada uno de ustedes", dijo.

Durante la entrevista, la artista realizó un balance de su carrera, habló sobre sus gustos musicales y aseguró que en este momento canta mucho mejor que en sus comienzos.

"Si uno pone en la balanza el talento y el esfuerzo, siempre gana el esfuerzo. Vos podés venir con un talento de fábrica, pero si no te esforzás para cuidarlas y mejorarlas, se duermen y cuando se duermen, les cuesta levantarse. Yo escucho mis discos de antes y compruebo que no tengo rango vocal. Yo canto mejor que antes, al menos técnicamente, porque me la pasé estudiando. Eso hace que tus graves sean más cálidos y potentes y tus agudos puedan picar y reventar donde vos quieras. La voz va donde manda el alma y el corazón, pero para eso la tenés que entrenar", dijo.

"Nunca llego a donde quiero, porque no sé a dónde no quiero ir. Sé lo que no me gusta, pero lo que me gusta lo puedo cambiar todo el tiempo. Puedo cantar un disco de rock, como grabar un disco de boleros con Chucho Valdez, que es uno de los mejores pianistas del mundo. Por eso, todos los discos que grabé tienen algo que me llena", finalizó.