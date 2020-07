Seguirá la lluvia pero en mayor cantidad

El meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis, anticipó que si bien las lluvias seguirán en Bahía Blanca hasta el jueves inclusive, el mayor milimetraje se dará tanto mañana como el miércoles.

A raíz de esto, y ante un cielo totalmente gris, la mínima no será tan baja, debido a que no caerá más allá de los 7 grados, pero la máxima tampoco trepará tanto; no subiendo por encima de los 12.

En cuanto a las marcas del pluviómetro, para el martes se esperan entre 15 y 20 milímetros; al tiempo que un día más tardes los guarismos saltarían a una media entre los 20 y los 40.