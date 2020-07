Cómo será la nueva cuarentena en la provincia de Buenos Aires

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció el nuevo plan de flexibilización "escalonado" de la cuarentena para la provincia, pero aseguró: "Para nada volvemos a la normalidad. Estamos en el peor momento de la pandemia a nivel mundial. Tenemos que ser muy cautos y muy precavidos".

Tras la conferencia de la que participó el gobernador Axel Kicillof con el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Bianco dio a conocer los detalles de la nueva etapa para los distintos municipios bonaerenses, en una conferencia en la que insistió en que "no terminó el aislamiento" y advirtió que "en cualquier momento" puede darse marcha atrás con los nuevos permisos. "No existe ningún tratamiento validado científicamente. No existe vacuna. Estamos muy lejos del efecto rebaño", sostuvo el jefe de gabinete de Kicillof.

Bianco informó sobre los cambios en las fases de los 135 municipios, donde se registrarán novedades importantes.

En cuanto al resto de los municipios, los de más de 10 casos en dos semanas, cada 100.000 habitantes, están en la fase cuatro. En esos distritos, a las actividades permitidas en la fase tres se suman el servicio doméstico y los servicios de "comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos"; la construcción privada; la venta al por menor textiles y de juguetes, y las salidas de esparcimiento.

En la fase 5, que alcanzará a las comunas que en dos semanas registren menos de 10 casos, cada 100.000 habitantes, se habilitarán las actividades deportivas al aire libre, las recreativas con distanciamiento social y las actividades sociales de hasta 10 personas. También, los gimnasios y las actividades culturales (con transmisión remota y grabación de shows).

A pesar de los anuncios, Bianco advirtió: "Pasamos a una cuarentena intermitente. En cualquier momento podemos dar marcha atrás".

De la conferencia participó también el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, que desatacó que "se está trabajando en un mar de incertidumbre y aún con riesgo de que se sature el sistema de salud". Gollán pidió no salir si no es necesario y no asistir a reuniones.

El ministro informó que la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva hoy es del 57%. "Estamos bajando en la curva la cantidad de gente que necesita una terapia, en términos relativos, no absolutos. Estamos prestando atención a la letalidad. Hoy es de 1,67. En la ciudad es de 1,90. Eso tiene que ver con que no se saturó el sistema de salud", remarcó.

