"Yo estuve a un metro de Facundo"

Hace 10 días, el testimonio de Gabriela generó sorpresa. La mujer aseguró haber visto a Facundo Astudillo Castro a fines de junio sentado enfrente de la casa de su novia, ubicada en calle Emilio Rosas. Hoy, y ante los nuevos datos surgidos en la causa (dos antenas de Bahía Blanca tomaron señal del celular el día de la desaparición), su testimonio respecto al joven de 22 años desaparecido el pasado 30 de abril, vuelve a cobrar relevancia.

"No me voy a retractar. Yo lo ví y lo tuve de frente. Él nunca se tapó la cara. Yo lo saludé y él me devolvió el saludo. Estoy segura de lo que digo, porque a Facundo lo conozco y hemos tenido trato previo. No teníamos una relación, pero nos saludábamos y hemos jugado a las cartas con un grupo de amigos", mencionó esta tarde la mujer nuevamente en contacto con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

LO QUE DICE LA CAUSA

Gabriela mencionó que si bien era de noche, la luz de la casa y las luces de la calle, le permitieron verlo con claridad. "Estaba con el hermano de su novia charlando en la vereda. Yo pasé en bicicleta y estuve a un metro. Estaba con un pullover azul con capucha, un jean y sin tapabocas", mencionó.

La mujer ratificó que su encuentro con Facundo se produjo poco tiempo después de que se iniciará la búsqueda del joven de 22 años. "Me llamó la atención porque el día anterior me habían dicho que estaba desaparecido. Mis hijos me decían que podía estar equivocado. Pero él estaba con Emiliano afuera e incluso me saludó. Es imposible que me haya equivocado", completó.