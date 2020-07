"Usted vinculó a nuestro gobierno con Maldonado"

La presidenta del Pro y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le contestó al presidente Alberto Fernández, quien cuestionó a Juntos por el Cambio por vincular el crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, con la causa de los cuadernos de las coimas.

"Le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado ", dijo Bullrich esta tarde, en su cuenta de Twitter.

Más temprano, en una entrevista radial, Fernández había calificado como "canallesco" el hecho de que Bullrich y sus pares de la UCR y la Coalición Cívica "se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Gutiérrez".

Por la tarde, la exministra recordó el caso de Santiago Maldonado, el joven que murió ahogado en el río Chubut en 2017. "No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta. Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen", sostuvo Bullrich.

Gutiérrez, de 46 años, apareció enterrado entre escombros en un terreno de El Calafate. Tenía un golpe en la cabeza y el cuello cortado. Había desaparecido el jueves y lo buscaban intensamente desde el día siguiente. Cuatro personas fueron detenidas por la policía de Santa Cruz antes del descubrimiento del cadáver.

Fuente: La Nacón