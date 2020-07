La repudiable frase sobre Messi y el Barça de un francés campeón del mundo

Una bomba explotó en Barcelona, y la onda expansiva no se detiene. Todo hace indicar que el caso Griezmann se le fue de las manos a la institución y promete traer repercusiones en lo deportivo.

El club azulgrana, en julio de 2019, hizo una fuerte apuesta, al pagar la cláusula de rescisión del francés (aproximadamente 120 millones de euros), por ese entonces principal figura del Atlético Madrid y uno de los mejores futbolistas de la Liga de España.

Hasta el momento, el resultado no fue el esperado. El delantero nunca pudo sintonizar con Lionel Messi y Luis Suárez, los otros referentes en ataque en el equipo culé, y no demostró ni por asomo el nivel que tuvo durante su estadía en el Colchonero. Ante este escenario, comenzó a perder terreno, y en el último partido simplemente ingresó a falta de unos escasos segundos.

Luego de que el entorno del jugador apuntara contra el director técnico Quique Setién, Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998 y ex futbolista del Barcelona, esbozó una frase que generó repudio.

“¿De qué tiene miedo (Griezmann)? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, aseguró el ex futbolista y comentarista en su programa radial RMC Sport en una frase que rápidamente replicaron los principales medios deportivos de España.

Según indicó la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2019, uno de cada 160 niños tiene algún trastorno del espectro autista (TEA). Este grupo de afecciones están caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, de la comunicación y del lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Sus reprochables declaraciones en este caso despertaron el repudio en redes sociales de distintos fanáticos. “Hay que ser un auténtico sinvergüenza para decir algo así”, lo definió uno de los usuarios que mostró su enojo.

Vale destacar que el ex Milan, Olympique de Marsella y Birmingham es conocido por sus opiniones controversiales. También aseguró que Griezmann debe “darle un tartazo en la cara”, porque “hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi”.

“Griezmann ha perdido la confianza y sus actuaciones no son buenas”, aseguró. En lo que va de su estadía en Barcelona, el campeón del mundo en Rusia 2018 disputó 43 partidos, convirtió 14 goles y brindó 4 asistencias. Y luego añadió: “Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”.

En su análisis, el surgido de la cantera del Girondins de Burdeos fue crítico con Quique Setién y su capacidad para manejar un vestuario con tantas figuras. “Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado”.

A principio de año, Dugarry apuntó contra la dirigencia del club español: “Es un club de payasos. Todo se hace al revés. Tienes la impresión de que no hay proyecto en este club. La única prioridad es que el presidente sea reelegido. No se entienden entre ellos. Y en todos los mercados hay un problema con el club”.

“Para un club de esa categoría, hay demasiadas personas que no tienen la elegancia ni la clase que deberían. Es un club sin clase. Desde la marcha de Xavi e Iniesta, han gastado mucho dinero, pero no han sabido encontrar ni el juego ni la calidad”, concluyó.

