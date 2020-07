Chiche Gelblung: "Mi mujer dice que me desperté diciendo boludeces y me internaron"

El miércoles pasado Chiche Gelblung fue internado de urgencia. Si bien algunas versiones indicaban que había tenido un ACV, más tarde se dijo que el periodista de 76 años ingresó al Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de sepsis y neumonía. Sin embargo, el propio conductor sostuvo que se trató de un “episodio confusional, producto, aparentemente, de una infección de un pie”. “Se pensó que podía ser una neumonía, que no fue. En realidad tenía un pequeño foco en el pulmón y bueno, a las 48 horas, con el antibiótico, se fue”.

Además, y solo a modo de prevención ya que presentaba fiebre alta, en el instituto médico le realizaron un hisopado para ver si tenía coronavirus, y dio negativo. Estuvo 48 horas con respirador artificial, y luego de cinco días en terapia intensiva, fue trasladado a una sala común. Ayer recibió el alta médica y esta mañana, desde su casa, en donde transita una internación domiciliaria, habló con Luis Novaresio en su programa de radio La Red.

“Yo no me acuerdo de nada. Ni me acuerdo que me haya despertado. Me dijo mi mujer que me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron”, contó el conductor sobre el susto que tuvo su esposa, Cristina Seoane, la mañana del miércoles pasado. “Tampoco es nada raro. Tampoco es nada que se pueda confundir. Mi mujer está acostumbrada”, agregó Chiche sumándole humor a la situación.

“Yo estoy bárbaro”, aseguró y detalló que si bien no precisó cuánto tiempo deberá permanecer en reposo, sostuvo: “Mañana tengo algunas actividades”. También bromeó al afirmar que su mujer es la primera que lo “echa” de su casa para que vaya a trabajar, e indicó que en su hogar lo tratan “como a un Sultán”.

Por su parte, se refirió a las distintas versiones que circularon sobre su salud. “Desde la cama, veía la televisión y decían que estaba grave... la noticia circuló y produjo conmoción. No sé por qué se armó todo el bardo. No me iba a poner a llamar, pero me causaba gracia. Fue una especie de impacto nacional. Sé que la gente siente afecto, pero nunca pensé que iba a generar eso”, contó el periodista y agregó que hasta se llegaron a armar cadenas de oración.

Antes de finalizar la entrevista, Luis Novaresio sumó un comentario con humor: “Falta mucho, pero cuando pase, quedate tranquilo que nos vamos todos al infierno”. “Yo estoy muy tranquilo. Solo no voy a estar”, respondió el conductor y reprodujo una frase que le dijeron sus amigos: “Yerba mala nunca muere”.

“Yo estoy bárbaro, sinceratamente”, continuó. “No fumo, no bebo, no salgo de noche. Soy un embole. Mi único vicio es el laburo”, concluyó el conductor de Chiche 2020 por Crónica, que también se destaca en la mesa de Polémica en el bar, por América.

La semana anterior a su internación, Gelblung había participado del ciclo que conduce Mariano Iúdica. Con el fin de evitar la propagación del coronavirus, el canal viene programando la rotación de todo el staff del programa que produce Gustavo Sofovich. Es por eso que el periodista no asistía todos los días.

Un tanto en broma pero bastante en serio, Chiche le había propuesto un pacto al Gobierno: “Compro y firmo la cuarentena hasta el 12 de julio si liberan el Día del Padre”, dijo el papá de Federico, Mary y Maggie, provocando entre sus compañeros voces a favor y otras en contra. El periodista hizo dicho comentario haciendo hincapié en las consecuencias que el encierro genera en “la salud mental y el bienestar anímico” de la población argentina.

