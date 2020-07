Paula Chaves: "Las cosas van a quedar súper resueltas"

Paula Chaves rompió el silencio por la polémica con Samantha, la concursante de Bake Off Argentina acusada de haber hecho fraude, al mentir sobre su pasado profesional. El domingo, la mujer competirá con Damián.

Es que el programa no admite a ningún pastelero profesional, y según consta en algunos registros, ella sí lo es. "Obviamente no me gusta que esté pasando todo esto, pero siempre estuve muy tranquila porque confío ciegamente, primero en Turner y en Telefe, y segundo en que el programa está hecho con transparencia. Yo estoy detrás de cámara y sé cómo son las definiciones. El jurado elige cien por ciento ellos y el casting es súper transparente", comentó Paula en Hay que ver.

"Entiendo que hay cosas que se pueden escapar porque obviamente la producción no es un agente secreto de investigación y cuando eligen a los participantes firman un consentimiento que es una declaración jurada en el contrato, donde se hacen cargo de las cosas que están poniendo", agregó.

Sobre el modo en que la producción lo está resolviendo, la conductora contó confía en que "todo va a estar bien y las cosas van a quedar súper resueltas para que el público se quede conforme y entienda que acá no hubo ningún tipo de mala intención, simplemente algo que sucedió y que se va a resolver de la mejor forma posible".

"La resolución final va a estar seguramente el domingo, cuando yo seguramente este pariendo, así que lo veré desde la clínica”, concluyó.