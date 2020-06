"Tenemos que entender que el esfuerzo que hicimos no fue inútil"

El presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comunican hoy una nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con mayores restricciones en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

"El coronavirus es un enemigo invisible al cual uno nunca sabe cuándo lo ha derrotado", comenzó el mandatario.



Fernández aseguró que hoy el virus "se transmite a una velocidad mucho más rápida que al inicio" y que la razón es que "aumentó la circulación humana y eso facilitó la transmisión".

"Nosotros sabíamos que íbamos a tener el problema focalizado en los centros urbanos y sabíamos que habia un riesgo muy grande en el AMBA.

En los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagiose escaló más de un 100% y los fallecidos, un 95%", explicó.

El mandatario mencionó que "con esta aceleración tenemos que hacer algo" y volvió a reiterar que no están "enamorados de la cuarentena", si no que están "enamorados de la vida".

"En este tiempo que pasó, el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Al contrario. Ganamos tiempo e hicimos una gran inversión en salud. Si no lo hubiéramos hecho, el sistema ya hubiera colapsado en la Provincia", dijo.



"No tenemos que enojarnos con el remedio, si no con la enfermedad. Nos pone mal no poder abrazar a un familiar y tendremos consecuencias económicas, pero la economía se recupera, las vidas no. Y lo que más lamentamos son esos más de 1.000 argentinos que se fueron. Esos no vuelven", dijo.

El último reporte de contagios indicó que hay 52.557 positivos de coronavirus en el país, en tanto que la cantidad de víctimas fatales ascendió a 1167 .