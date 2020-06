La travesía del tío de Katherine llegó a Tres Arroyos: "La meta es la Casa Rosada"

"La meta es la Casa Rosada. No volveremos sin mantener una entrevista con el presidente, con la vicepresidenta o con el gobernador". La travesía de Ezequiel Moscoso, el tío de Katherine, la joven asesinada hace 5 años en Monte Hermoso, llegó esta tarde a Tres Arroyos.

Si bien ya recorrió casi 200 kilómetros, le queda un largo trecho de caminata (solamente caminata) hasta Capital Federal, donde, junto con un amigo, esperan ser recibidos por alguna autoridad para llevarle su reclamo de justicia.

"Me lo propuso un amigo que vio un posteo en Facebook del padre de un chico que había recorrido 400 kilómetros para pedir justicia. No lo pensamos mucho. Agarramos dos mudas de ropa, la carpa, algo de plata y salimos", explicó esta tarde Ezequiel, en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Junto con Jonathan Ciros, un amigo de la infancia, Ezequiel pasará la noche en Tres Arroyos (la policía y la gendarmería del lugar le permitieron armar su carpa) para luego seguir camino a un destino al que espera llegar entre lunes y martes.

"Salimos sin hablar con nadie. Los medios locales se están haciendo eco de esta travesía y después nos recibirán los medios nacionales y con eso intentaremos ser recibidos por alguna autoridad", agregó.

Con respecto a la causa, Ezequiel mencionó que se encuentra en una fiscalía de Azul, luego de que en Bahía Blanca no tuvo mayores movimientos durante 4 años y medio.

"Nosotros hasta hace 4 años y medio no teníamos la causa en nuestro poder. Fuimos a hablar con el procurador de la provincia de Buenos Aires (Julio Conte Grand) y nos entregaron los legajos reservados. Ahí vimos muchas contradicciones y denunciamos a 22 funcionarios públicos, entre ellos a los fiscales que archivaron la causa. Ahora la causa no está más en Bahía Blanca, si no que está en Azul", explicó.

"Lo que nosotros creemos y que ya consta en la causa, es que Katherine asistió a una fiesta, ella se negó, le pegaron y la dejaron inconciente y la mataron. Luego la escondieron, y colocaron el cuerpo tiempo después en un lugar que ya había sido rastrillado", completó.

"Si la fiscalía de Bahía Blanca hubiera trabajado como debía, teniendo los elementos a disposición, todo esto no hubiera sucedido. Pero parece que la justicia es para los ricos y no para los pobres", completó.

Escuchá la nota completa: