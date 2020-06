Reportan problemas para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia

Con el inicio del pago de la segunda edición del Ingreso Familiar de Emergencia surgieron nuevamente problemas para los afiliados a Anses que pretendían acceder al cobro del bono de 10 mil pesos, mientras en simultáneo muchos aún ni siquiera pudieron percibir el primero.

Con relación a algunos de los inconvenientes (el celular no les permite bajar la App o no les reconoce la foto), la Secretaria General Adjunta de La Bancaria, Carina Marmanelli explicó en LA BRÚJULA 24 que "se puede elegir la entidad financiera y no atarse solo a un banco".

Además, admitió que "no todos los teléfonos están preparados para bajar la aplicación", al tiempo que sostuvo en su charla con el periodista Germán Sasso que "muchos acuden a un familiar para que les permita descargar la herramienta en sus móviles para tramitar el IFE".

"Aún somos analfabetos tecnológicamente. Los trabajadores no definimos las medidas. Pensamos mucho en la gente y, en cuatro meses se hizo algo histórico en el país. Se lograron cambios que sorprenden y siempre queda un sector vulnerable a los que se llega. A nadie le gusta ver abuelos sin turno en las puertas de los bancos. Se habilitó un 0800 para lograr asistencias", señaló Marmanelli en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, luego de recordar que a partir del 6 de julio, Anses le generará un CBU a aquellos que no lo tienen para que puedan cobrar, cerró recalcando: "Se dieron muchas situaciones: los bancos con turnos y personal limitado, sin embargo en estos meses se ha avanzado como nunca ocurrió en la historia y en eso tienen mucho que ver los trabajadores".