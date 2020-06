"No está en riesgo la fase 4", aseguró Gay

El intendente Gay brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que detalló cómo se encuentra la ciudad en cuanto al avance del Coronavirus y destacó que "no está en riesgo la fase 4".

En tal sentido, el jefe comunal señaló que "más allá del conglomerado del hiper -Cooperativa Obrera-, mantenemos un estándar sanitario muy bueno respecto de los números racionales".

CORONAVIRUS ⛔ Día 96 del ASPO



⚠️ 87 casos confirmados en Bahía Blanca: 68 recuperados, 4 fallecidos y 15 activos.



🔺 El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid19 en Bahía Blanca es de 39 días.



⚠️ 515 casos descartados.



⚠️ 13 casos sospechosos en estudio. pic.twitter.com/LMtryByvTB — Municipio Bahía Blanca 🏠 #QuedateEnCasa (@MunicipioBahia) June 23, 2020

"En cuanto a la tasa de duplicación de los casos, fuimos creciendo en este tiempo y hoy estamos en 39 días. Hay que tomar en cuenta que el último dato de la media nacional la ubica a nivel país en 15,5", aseveró. Y pidió "desdramatizar y darnos cuenta en dónde estamos".

Respecto de una eventual modificación de la fase impuesta por el gobierno provincial, remarcó: "Una de las preguntas más significativas en estas horas tiene que ver con eso y lo que puede pasar en la ciudad".

"Semana a semana la Provincia actualiza esa cuestión y seguimos en fase 4 porque para nosotros no cambió nada. La 5 aplica para los municipios que no presenten casos autóctonos en 21 días, obviamente es nuestra aspiración pero estamos muy lejos de eso", comentó Gay.

En esa misma línea, el mandamás local recordó que "en Bahía no está determinada la circulación del virus comunitario y como hemos visto tenemos 39 días de duplicación de casos, por eso hoy no está en riesgo la fase 4 ni estamos pensando en retroceder".

Y dijo que "un caso como el del conglomerado de la Cooperativa no es algo significativo, como tampoco lo fue el del HAM o lo del parque eólico, que finalmente se pudo neutralizar".

Además, en contacto con LA BRÚJULA 24, Gay refirió que "uno entiende que hay cierto hartazgo, y también que circulan audios que no responden a la realidad y a veces asustan, pero no estamos con ninguna situación caótica ni mucho menos".

"Contagios vamos a seguir teniendo, en el mundo el número que más se mira son los fallecidos y eso lo mantenemos en 4 hace bastante tiempo", indicó.

Posibles derivaciones desde el Gran Buenos Aires. "La realidad es que nadie consultó. El sistema en el cornurbano hoy está ocupado en un 60% y no está desbordado. Además, estamos a 700 kilómetros y no es fácil poner ambulancias para hacer ese traslado. Ayer me preguntaron y dije que no era descabellado porque Bahía tiene unos de los hospitales más grandes dentro de la Provincia y la realidad es que el sistema de salud es el mismo. Pero no es algo que se va a dar en el corto plazo".