El reconocido médico infectólogo Diego Maurizi visitó los estudios de LA BRÚJULA TV y dejó conceptos claros al presente del coronavirus en Bahía Blanca.

Entrevistado por los periodistas Germán Sasso y Martín Noir, el doctor aseguró que "estamos bien. Hemos tenido casos, pero los hemos podido explicar y muchos vinieron de afuera. Mientras podamos seguir explicándolos, aunque no encontremos el cero, mientras se centre en conglomerados, estaremos bien. Aunque no encontremos el caso cero no significa que tengamos circulación comunitaria".

De igual manera, y en relación a la posibilidad de que pacientes con Covid-19 sean trasladados desde el AMBA hacia la ciudad ante la ausencia de camas allí, el facultativo se mostró un tanto escéptico.

"A mi me parece difícil porque un paciente que requiere terapia intensiva no lo van a trasladar diez horas. Llegará peor de lo que estaba y será peor el remedio que la enfermedad. Y para usar un avión sanitario debería haber una logística muy importante para que realmente de resultado".

En tanto que en otro pasaje de la charla, Maurizi se refirió a la posibilidad de contar con vacunas que logren frenar la pandemia. Al respecto, mencionó que "para que la gente no se relaje, se tiene que hacer a la idea que la vacuna estará para dentro de un año y medio. Ojalá me equivoque".

Y en esa línea señaló que "comenzaron a probar en Brasil la vacuna de Oxford, pero ahora hay que ver qué efecto tiene, por cuánto tiempo duran los anticuerpos, de qué manera pueden hacer la cantidad necesaria para todo el mundo y cuándo llegará a la Argentina".