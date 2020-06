"El kirchnerismo siente que ninguna propiedad es del todo de uno"

En una nueva emisión de Periodismo Para Todos Box Jorge Lanata analizó desde su monólogo los hechos más importantes de la semana en el país. La renovación de los permisos de circulación; el reclamo de Alberto Fernández a los runners; el banderazo en repudio de la intervención de Vicentin; la pensión vitalicia de Boudou y la revista de Carlos Zannini son solo algunos de ellos.

Antes de comenzar con su análisis, el periodista trazó una diferencia entre la pandemia y la cuarentena. La primera, según explicó, depende de Dios o de la naturaleza mientras que las segunda, del Estado. Al hacer una crítica sobre el manejo que hace el Gobierno de esto y lo ocurrido con Vicentin, opinó: "Hacía falta dejar afuera al oportunismo, que el Estado subsidie no quiere decir que tiene que llenar la ciudad de afiches diciendo 'lo hicimos nosotros', que ayude a las empresa no es que se agazape para ver qué puede hacer con ellas".

"La pandemia llevó a que la presencia del Estado fuera casi total. El kirchnerismo siente que ninguna propiedad es del todo tuya o mía. Ellos sienten que son el pueblo, dicen 'somos todo el pueblo', ¿y si ellos solos lo son, nosotros qué somos?", añadió. Al mismo tiempo envió un mensaje: "No aprovechen la pandemia para tratar de imponer algo que no se votó. La gente le tiene miedo a la pandemia, no a la cuarentena, y mucho menos a dejarse pasar por encima".

El monólogo

"El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak dijo que la cuarentena podría llegar hasta el 15 de septiembre. Al lado de él (Daniel) Gollán parece moderado. 'Yo compro una cuarentena hasta el 15 de septiembre', dijo. Como se olvidaron de comprar los test, les quedó plata para comprar tres meses más de cuarentena. Para el Gobierno la cuarentena es como las novelas turcas para Telefé: no tienen nada mejor que meter, y como les garpa la estiran todo lo que pueden", ironizó el conductor al comienzo de su programa.

Luego hizo referencia a los dichos del Presidente sobre las nuevas medidas en torno al transporte público. "El miércoles a la noche Alberto anunció que al día siguiente caducaban los permisos para viajar en transporte público, que solo podían transitar los esenciales, algo que ya se había anunciado el 27 de mayo. Al final no hacía falta comprar tanto papel higiénico, con todos los permisos que te hicieron sacar ya era suficiente", agregó con humor Lanata.

Asimismo el periodista continuó: "Ya van casi 100 días de cuarentena. Es común que a los presidentes se los juzgue por los primeros 100 días. Si es así podemos decir que empezaron pidiendo que nos lavemos las manos y ahora se quieren lavar las manos de todo el quilombo que se nos vino encima".

"El médico presidencial Federico Saavedra le sugirió a Alberto que no salga de la Quinta de Olivos. El médico le dice que no salga, los infectólogos le dicen hasta cuándo tiene que estirar la cuarentena y Cristina le dice que haga lo que ella dice", sostuvo.

Fuente: TN