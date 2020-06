Almagro San Miguel, de conquistador histórico a narcotraficante romántico

Almagro San Miguel es un joven actor sevillano que participa en la popular "Vis a Vis: El Oasis", por lo que lógicamente sabe lo que es el éxito. Allí le da vida a Diego Ramala.

Cabe destacar, además, que otro de sus grandes trabajos tiene que ver con la serie "Hernán", material que fue publicado hace muy poco en Amazon.

Esta mañana, San Miguel habló con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por radio La Brújula 24 FM 93.1, y no se guardó nada

"Yo quise ser actor a los 20 años, era un época en la que no sabía mucho qué hacer y mi madre me dijo que hiciera una prueba para arte dramático. Ella sentía que daba conmigo, siempre me gustó en el colegio, aunque no lo veía como un oficio seguro", recordó el artista sobre sus inicios.

Consultado respecto del posible camino que hubiera elegido si la actuación no se topada en su camino, no lo dudó: "Supongo que hubiera sido Derecho"

Respecto de su paso por la denominada "marea amarilla", contó que "haber estado ahí es muy fuerte, pero hasta que uno no está metido ahí dentro no se da cuenta de lo grande que es y la cantidad de gente que mueve".

También se refirió a su participación en "Hernán" y las escenas violentas. "A veces uno piensa y reflexiona sobre lo que está haciendo, y no cree que esas cosas hayan pasado. En especial sirve para saber de dónde se viene y evitar que eso pase en un futuro".

"Con Diego lo que me pasaba era que quería huir de esa atmósfera, de ese clima violento. él quería estar feliz y de ahí me agarraba. No quiero hacer un spoiler, pero viene por ahí", comentó. Y dijo que "me identifico mucho más con él".

Y cerró con un mensaje para nuestro país. "Nunca tuve la suerte de ir, pero la Argentina es me encanta. Tengo un gran amigo argentino, es un tío súper simpático, que me habla maravillas de su país. Admiro la personalidad que tienen".