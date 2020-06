La causa por los problemas en el relleno sanitario sumó un nuevo capítulo

Tanto los recolectores del relleno sanitario como el funcionario Matías Insausti presentaron hoy sus respectivas presentaciones ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la UFIJ N°8 de Bahía Blanca.

Vale recordar que toda la problemática inició días atrás, cuando uno de los trabajadores informales denunció que el municipio le enterró 40 toneladas de cartón sin permiso.

En diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el Dr. Leonardo Urruti, quien respalda a los recolectores, afirmó:

"El 27 de marzo mis defendidos tomaron conocimiento por un empleado de la empresa Arquitectura e Ingeniería que desde el municipio les habían dado la orden de enterrar todo el material que tenían acumulado en los galpones. Los trabajadores se enteraron dos o tres días después, porque estaban en el medio de la cuarentena".

Y sobre esa línea aseguró que "ese material les pertenece. Si bien el predio y el relleno son del Municipio, lo recolectado es de los trabajadores, quienes tienen un permiso para poder trabajar ahí".

Al tiempo que en otro pasaje de la charla, el abogado no dudó en sostener que "hay muchas mentiras por parte del Municipio. Primero se habla de que hay una buena gestión ambiental, lo cual no es cierto. Además, se dice que quieren formar una cooperativa con los trabajadores del relleno, pero en realidad los obligaron a que la realicen porque de otro modo no iban a poder trabajar allí. La realidad es que muchos no saben de qué se trata esta supuesta cooperativa y tampoco les realizaron los aportes ni los pusieron en blanco como les habían prometido"

Matías Insausti denunció amenazas y el Municipio afirmó que hay irregularidades

Minutos después el Subsecretario de Gestión Ambiental del municipio, Matías Insausti, confirmó que "justo hoy llegó al municipio el oficio donde el fiscal pide cierta información respecto a mi cargo y a la Asociación 23 de agosto".

De igual manera recalcó que "el Municipio no tiene ningún convenio formal de cesión de la propiedad de esos residuos. Y la persona que inicia el reclamo no pertenece a la cooperativa de trabajo que se encuentra habilitada para estos trabajos. Lo que se hizo fue limpiar el galpón, que es municipal".

En otro pasaje de la charla, Insausti aseguró que recibió amenazas. "He recibido varios llamados, mensajes y audios reclamando ese material y amenazándome, por eso la presentación".