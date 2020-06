El descargo de la pareja acusada de encerrar con el auto a una mujer

Marcelo Fabián Sbarski, el acusado de realizar temerarias maniobras al volante de su vehículo, y su esposa le respondieron esta mañana en LA BRÚJULA 24 a la mujer que lo denunció por perseguirla y tirarle el auto encima en más de una oportunidad en un raid que comenzó a la altura de Walmart y terminó en calle 14 de Julio.

Después de que la víctima admitiera en su charla radial con el periodista Germán Sasso que todo comenzó por una mala maniobra suya y relatar la odisea que incluyó el profundo temor que aún sienten sus pequeñas hijas que viajaban en el asiento trasero y vieron cómo fueron intimidadas por la pareja, fue el turno de Sbarski y su esposa de dar su versión de los hechos.

"Gracias a ella, mi señora sufrió un ataque de epilepsia cuando hizo la maniobra espectacular, haciéndose la Schumacher. Frené justo porque sino me llevaba rueda y guardabarros", se limitó a mencionar el acusado, ex fletero y camionero.

Luego, quien tomó la palabra fue Natalia, su pareja, desmintiendo el relato que se viralizó en las redes sociales: "La perseguimos porque no podíamos creer que con nenas en el asiento de atrás realizara semejante maniobra. Fue ella la que aceleraba atrás nuestro, nosotros no la perseguimos, solo la cruzamos. No le importaba absolutamente nada".

"A la velocidad a la que iba, yo también hubiese estado aterrada arriba del vehículo. Es mentira que casi vuelca. Jamás tuvimos ningún otro episodio de tránsito. Que presente pruebas", disparó visiblemente indignada.

En esa misma dirección, reiteró que "no le importaba la vida de ella ni la de sus hijas, cruzó un semáforo con otros tres vehículos adelante. Nunca circulamos detrás de ella. Mi marido me estaba atendiendo a mi porque yo estaba sufriendo un ataque epiléptico".

"Hasta recibimos amenazas de muerte, que donde nos vean nos van a matar. Sacamos todos de Facebook porque esta mujer seguía amedrentándonos en la red social. En las cámaras de seguridad se verá la verdad. Es la primera vez que tenemos un episodio así", concluyó.

Kika Corei, la denunciante

Ayer, la historia había tomado estado público tras la publicación de LA BRÚJULA 24 en la que Jésica Corei relataba su versión de los hechos.

"Necesito compartir algo horrible que nos ocurrió a mis hijas y a mi. Ese tipo nos siguió en su auto, lo cruzó delante del mío y clavaba los frenos una y otra vez. Cuando trataba de esquivarlo se volvía a cruzar, si frenaba, el también frenaba y nos tiraba el auto de costado cuando quería escapar tratando de pasarlo", comentó en el inicio de su descargo.