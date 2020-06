"La intervención de Vicentín fue una decisión mía, no de Cristina"

El presidente Alberto Fernández deslindó a su vice, Cristina Kirchner, de intervenir y expropiar Vicentín pese a que haya convocado a una senadora del riñón de la ex jefa de Estado para trabajar en la medida. Según relató en una entrevista con Ernesto Tenembaun en radio Con Vos, la idea surgió en un diálogo con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti.

“Yo escuché que discutían si fue una decisión de Cristina. No fue así. Lo hablé con el gobernador de Santa Fe y Anabel se sumó porque tenía un proyecto de expropiación. Es una decisión de algo que me preocupa a mí porque no estamos hablando de cualquier empresa”, enfatizó el Presidente.

Y agregó: “Si vos le decías a Kicillof o a Santiago Cafiero que Alberto tenía el plan de expropiar Vicentín, te hubieran dicho que no porque no lo hablé con ellos. No lo hablé absolutamente con nadie”.

