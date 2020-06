"El periodismo es el mejor oficio del mundo, pero el menos indicado para ganar amigos"

Rafael Emilio Santiago evocó en la charla --virtual-- de café con el periodista Germán Sasso la profesión que lo vio trascender y ser (aún hoy) uno de los comunicadores más destacados del país, por su forma de contar la realidad y su agudo análisis de los hechos.

En LA BRÚJULA 24, Santiago anticipó la semblanza por el Día del Periodista que se celebra el próximo domingo.

"Esta fecha en la que se recuerda la desaparición de Moreno queda un poco olvidada por lo que está pasando. Ramón Salaberría, que tiene una cátedra en el país Vasco, escribió que 'el periodismo es como el café, hay que servirlo rápido, endulzarlo lo justo y no estropearlo con mala leche. Esto lo escribió un autor no tan notorio como otras plumas célebres. García Márquez llamó al periodismo como el mejor oficio del mundo. Junto con Tomás Eloy Martínez, ejercieron su profesión sin eufemismos y eso no es fácil".

"Si uno ejerce la admiración es porque mira hacia arriba de lo de uno. Gabriel García Marquez, rozando la genialidad, tenía sus obsesiones. Quería ser perfecto escribiendo. Pretendía que cada capítulo tuviera la misma extensión que los otros. No utilizaba las palabras terminadas en 'mente' y no utilizaba adverbios. Él siempre dijo que era periodista, en cada momento de su vida y no se encariñaba con cosas que nos conmueven al resto de los mortales".

"No hay tema musical del norte argentino, cuya letra no festeje el paisaje de la provincia. Allí hay mucho cariño. Joan Manuel Serrat, otro talento, habla de lo bonito que es Badalona, que más bien es un suburbio con un aire parecido a Sarandí y Avellaneda. Gabo, en cambio, antes de la fama y fortuna que le acercó 100 Años de Soledad se decepcionó con su pueblo, que visitó después de tantos años. Antes y después del Nóbel fue una persona venerada en su país, salvo en esta aldea a la que describió como 'un asco'. Él fue leal con lo que pensaba y ejerció el periodismo sin pensar en no ganar amigos".

