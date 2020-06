Más del 40% de las industrias bahienses no recibió ningún tipo de ayuda estatal

La situación de las industrias bahienses sigue siendo muy preocupante en medio de la cuarentena preventiva y obligatoria generada a partir de la pandemia de coronavirus.

Según un relevamiento llevado a cabo por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, el 75% de las empresas vio disminuida su producción en el último mes, mientras que el 41% no recibió ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional.

"El 75% de las empresas revela algún grado de disminución del nivel de actividad, mientras que el % restante se divide entre haberlo aumentado o mantenido respecto a un mes estándar previo a la cuarentena. Sin embargo, si se hace foco en los distintos niveles de disminución, la mayor concentración se registra en fuertes descensos (caídas de más del 20%), aún estando las empresas operativas en la actualidad. Esto revela una situación crítica de las empresas aún pudiendo funcionar. Es decir, los efectos nocivos del aislamiento van más allá de la posibilidad de operar o no", menciona el estudio.

La encuesta se realizó telefónicamente y sobre un total de 150 compañías, lo que representa un 70% de la masa societaria de la UIBB.

Con respecto a las diferentes ayudas estatales, el informe refiere que "muchas compañías no la han solicitado, mayormente por autoexcluirse y/o no haber calificado antes que por no necesitarlas".

"Del resto de las empresas, el 31% ha recibido sólo una medida de ayuda, y el 25% ha solicitado y recibido 2 o más medidas por parte del Gobierno", menciona.

La ayuda para el pago de salarios fue la principal colaboración solicitada, seguidas por los créditos blandos y la reducción de cargas sociales.

"Queda claro entonces que la mayor preocupación y necesidad de asistencia en estos dos meses fue el pago de salarios para mantener el plantel de personal. Por otro lado, es menester mencionar que el bajo porcentaje de empresas que accedieron a créditos blandos (15%) se relaciona con una alta cantidad de rechazos por no calificación", explica.

El mayor reclamo de parte de los industriales tiene que ver con las pocas medidas relacionadas a cuestiones tributarias. De hecho, el 78% de los encuestados consideró que la actuación de los entes recaudadores es poco o nada suficiente.

Otro dato relevante tiene que ver con que apenas el 11% de las empresa debió llegar a la suspensión de personal con reducción de haberes.

"En su mayoría corresponden a rubros que ya poseen o han adherido recientemente a un régimen legal al efecto (construcción y metalúrgicas), y los porcentajes de plantel y días son extremadamente variables de acuerdo a la realidad de cada empresa", dice el informe.

Por último, más de la mitad de las empresas afirmaron que continuarán necesitando de la ayuda externa, no sólo por el tiempo que dure el aislamiento sino también después, lo que reafirma nuevamente la crítica situación que está atravesando el sector industrial, particularmente las pymes.