Las violentas protestas contra el rascismo en EE.UU., bajo la lupa de un argentino

Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Nueva York, brindó esta tarde su análisis respecto a las violentas manifestaciones que se están dando en ciudades de Estados Unidos, a partir de la muerte de George Floyd, un joven afroamericano asesinado por la policía en Minnesota.

Hasta el momento, unas 4.100 personas fueron detenidas en los seis días de protestas, según un conteo de la agencia AP, con cargos que iban desde saqueos y cortes de autopistas a incumplir toques de queda.

"La gente se hartó de la brutalidad policial. Este tipo de hechos existen lamentablemente en todo el mundo, pero verlos en imagen, lo hace aún más cruel. El hombre grita que no puede respirar, llama a su mamá y después muere. Es una imagen muy fuerte", resaltó Zabalza en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

En las últimas horas, se conoció un video del momento en que detienen a Floyd, quien en ningún momento presenta resistencia a la autoridad.

"Hayan sido 20 dólares o un millón, es lo mismo. Lo que importa es la brutal acción policial", dijo el periodista.

Zabalza mencionó que todos los videos que se viralizaron son mudos y que es probable que haya existido algún cruce verbal entre el policía y el detenido.

"El foco del disturbio se inició en Minneapolis, donde la mayoría de la gente es blanca. Es un estado lindante con Canadá. El enojo principalmente se enfoca ahí. Sin embargo, después pasó a New York, Los Ángeles y al DC", dijo el cronista, quien agregó que lo sucedido da "miedo", porque en medio del reclamo se infiltró gente que tiene "otros intereses".

Según Zabalza, las protestas no han llegado a su pico y podrían intensificarse.

"No sé si esto llegó a su pico. En el génesis de las protestas eran pocas las personas involucradas y no estaban organizados. No hay líderes y son todas manifestaciones muy espontáneos", aclaró.

Por último, el argentino con familiares en Bahía Blanca, mencionó que ante la gran repercusión que tuvo el caso, las sanciones serán muy severas.

"Acá el sistema de justicia funciona. Seguramente habrá sanciones fuertes. La sanción también vendrá para quienes dejaron pasar los antecedentes de estos policías. Al entrometerse los artistas, los deportistas y tantas figuras, seguramente las sanciones serán duras", completó.

