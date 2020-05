"Me quieren hacer pelear con Vidal, pero no tengo tiempo para eso"

Luego de participar del anuncio de la extensión de la cuarentena obligatoria, que continuará hasta el 7 de junio, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof habló sobre el cortocircuito con Horacio Rodríguez Larreta por la circulación de ciudadanos bonaerenses a la Ciudad y les respondió a los políticos que salieron a defender la gestión de Vidal.

"La semana anterior me querían hacer pelear con Larreta y ahora con Vidal, no tengo tiempo y no es lo que le resulta relevante a la gente", se defendió el representante de la Provincia en diálogo con Radio 10.

Ante la reacción de funcionarios y políticos como Jorge Macri, Martín Lousteau, entre otros, que salieron a defender la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia luego de que el Gobernador afirmara que tuvo que abrir los hospitales que habían quedado cerrados durante el mandato de la exgobernadora, Kicillof argumentó: "Creo que las palabras que dije sobre el estado del sistema de salud cuando asumí fueron las mismas". El representante bonaerense aclaró que "traía problemas estructurales, pero en los cuatro años anteriores sufrió un deterioro".

"No era con pretensión de polemizar. A la sociedad ya le expuse lo que sucede y conoce esta situación del sistema de salud", subrayó el Gobernador y aseguró que los que opinan "tienen derecho a pensar lo que quieran".

Finalmente, antes de dar por terminado el tema, contó que presentó un informe a la Legislatura sobre esta problemática y que "es público", donde se detallan todos los problemas que mencionó. "Ahora lo que hay que hacer es dar una mano entre todos para revertir esta situación", enfatizó.

Fuente: TN