El consejo de Higuaín a Lautaro Martínez: "Va a tener que estar preparado para los palos"

Mientras se define su situación y se mantienen firmes las chances de un posible regreso a River, Gonzalo Higuaín le brindó hoy un consejo a Lautaro Martínez, quien por estas horas define su posible llegada a Barcelona.

“Lautaro está haciendo su carrera en línea ascendente, está en un grandísimo equipo como el Inter. Tiene todas las capacidades para ser el 9 de Argentina. Depende de él, de estar convencido de sí mismo. A su edad yo recibía pocas críticas, por eso sé que le van a llegar palos muy duros. La carrera no es toda color de rosa y ahí va a tener que estar fuerte de la cabeza. A mí con 18 años me vino a buscar el Real Madrid y qué iba a hacer. No sabés lo que va a pasar después. Es una situación muy comprometida para él, no quisiera estar en sus zapatos ahora mismo. Es muy difícil decir que no. Estará en él tomar la mejor decisión para su carrera, al Barcelona es muy difícil decirle que no”.

Además, Pipita se refirió a su posibilidad de ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo, con quien fue compañero en su etapa en el Millonario

"River es un club que me dio todo, desde la posibilidad de crecer hasta mostrarme y que me compre el Real Madrid, pero ahora no sé qué va a pasar y estoy con la cabeza acá", dijo el Pipita en Líbero desde Italia.

Más allá de no saber si alguna vez volverá a vestir la camiseta que lo vio nacer, el delantero agregó: "El equipo de Gallardo es muy contagioso, demuestra jerarquía, contundencia, todo... La verdad que vos ves y los 9 tienen muchas situaciones, y claramente uno que jugó en River, ve a ese equipo, se imagina ahí y dice: 'qué lindo'. Gallardo está en los ojos de todos y bien ganado lo tiene".

El Pipita, de 32 años, también habló sobre la histórica jugada en la final del Mundial 2014, donde el arquero alemán Manuel Neuer lo cruzó y todos reclamaron penal aunque el árbitro italiano Nicola Rizzoli cobró falta del delantero argentino. “Creo que es penal. El arquero me pega un rodillazo antes y después toca la pelota, eso me inhabilita a llegar a la pelota. Pongamoslá al revés: centro al área, yo rodilla en la pera a Neuer, cabeceo y gol”, argumentó.

“Si él no me mete el rodillazo en la cara no sé si me saca la pelota con la mano. Él viene hacia a mí, yo no voy hacia él. Salta y no me deja llegar a la pelota. Él tiene la ventaja de ir con sus manos y con la rodilla, ¿y yo qué ventaja tenía de defensa? Si no me mete el rodillazo quería ver cómo terminaba la jugada, a ver si no llegaba yo a la pelota. El árbitro qué va a decir, va a defender sus intereses. Yo no tengo nada contra el arquero, él hizo bien: salió y despejó con los puños. Yo solo digo mi punto de vista. Yo no competía en igualdad de condiciones con él. Lo peor de todo es que cobró foul mío. Ahí empiezo a sospechar”, agregó.

(Fuente: TyC Sports e Infobae)