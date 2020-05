Otro parque eólico en la mira: una empresa le niega la cuarentena a sus trabajadores

Una luz de alerta se encendió en el parque eólico "El Mataco" ubicado sobre la Ruta 33, dentro del partido de Tornquist, por la negligencia de la empresa que tiene a cargo la obra y, según denuncian, no permite que los operarios llegados de distintas ciudades no cumplan con las medidas tendientes a que se propague el coronavirus.

Al respecto y en LA BRÚJULA 24, el delegado a cargo de monitorear la obra, Alejandro González, confirmó que en las últimas horas "llegaron tres obreros de Buenos Aires y Rosario y la empresa no quería que hagan la cuarentena, quería hacerles el hisopado y que vayan a trabajar. Por eso activamos el protocolo. Estas personas tuvieron personas con otros compañeros que ya fueron a trabajar".

"Estas tres personas ahora están en Bahía Blanca. No quiero que haya ningún contagiado, esto no es joda. Por eso desde el sindicato no queremos bajo ningún concepto quedar pegados", resaltó González, en su charla con el periodista Germán Sasso.

El dirigente gremial confirmó que la empresa es Milicic, al tiempo añadió: "En el parque eólico solo debe haber quedado algún administrativo para recibir al secretario de Gobierno. El empresario no cuida a su gente, solo quiere plata y no le importa si se muere un trabajador".

"Son 70 afiliados de la Uocra que están montando los molinos y la mayoría están residiendo acá en Bahía Blanca. Llegaron de diferentes puntos del país y muchos están alojados en un departamento ubicado en Villarino y Ángel Brunel", enfatizó.

Por último, llevando algo de tranquilidad, resaltó: "Hasta ayer ninguno tuvo fiebre ni síntomas de coronavirus. No obstante, activamos el protocolo. Más vale prevenir que curar".