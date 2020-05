Con un supuesto llamado de ANSES, intentaron estafar al decano de la UTN

La mécanica se repite una y otra vez. Los estafadores no se toman cuarentena y siguen sueltos. Es más, aprovechan estos tiempos de desesperación como para acrecentar el número de víctimas.

Esta vez, y mediante un ardid telefónico intentaron robarle dinero al Decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, Liberto Ercoli, quien afortunadamente pudo darse cuenta a tiempo de que estaba siendo engañado.

"Hoy a las 12 horas me llaman del número (raro) 711 50547849 para avisarme que me salió la reparación histórica (no soy jubilado)", escribió en su cuenta de Facebook.

"Le sigo el hilo al supuesto abogado de ANSES, que me dice me otorga turno para el 28/5 en Colón 329, P5, of 7, que me atenderá el Dr. Lucas Sandoval. Debo llevar DNI, un recibo de servicios y EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR $ 340.000. Para ello, debo darle ya mí CBU y contraseña para poder depositar", agregó.

"Ahí le corté. Decidí comunicarlo para advertir la operatoria de estos estafadores degenerados", completó el decano.