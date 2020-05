Salidas de esparcimiento en Bahía: "Estamos conformes", dijo Romera

El Secretario Privado del municipio, Pablo Romera, se refirió a lo ocurrido durante el último fin de semana, donde Bahía Blanca habilitó esta mañana en conferencia de prensa las salidas de esparcimiento con importantes restricciones y admitió que, en líneas generales, todo salió tal cual lo esperado.

"En cuanto al comportamiento, el acatamiento y la responsabilidad ciudadana, estamos muy conformes de cómo se desarrolló el primer fin de semana. Los operativos policiales recorrieron 95 espacios públicos, entre plazas y parques, se identificaron preventivamente a 1242 personas. No se realizó ninguna persecución a las personas que caminaban", resaltó Romera.

Y agregó: "Hubo 16 actas de concientización y cuatro aprehensiones por personas que se encontraban haciendo actividades recreativas fuera del horario establecido. La fase uno de salidas se activó el último martes con la apertura de comercios, allí trabajó el cuerpo municipal para controlar que se cumplan los protocolos y el distanciamiento social, en especial dentro de los locales".

"Fueron 32 actuaciones en total, las cuales tuvieron que ver con el incumplimiento de algunos de estos puntos o rubros que no estaban exceptuados y funcionaban con normalidad. Incluso hubo secuestro de alimentos que no estaban en condiciones de ser consumidos. Y hubo controles de tránsito, porque hemos notado en el último tiempo de que, al no funcionar el parquímetro, los vehículos estacionaban en lugares prohibidos", sintetizó el funcionario en otro segmento de la rueda con los medios.

Por último, Romera sostuvo que "otra de las actividades que comenzó a funcionar es el cementerio de 13 a 17, todos los días de la semana. Allí funcionó todo correctamente y no hubo problemas con quienes fueron a visitar el panteón, por espacio de 30 minutos".