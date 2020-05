Revelan que Messi llamó a Lautaro Martínez para que firme con el Barcelona

Esta semana será clave para afinar los detalles de la negociación entre Barcelona e Inter por Lautaro Martínez. Los astros están alineados para que el ex delantero de Racing sea compañero de Lionel Messi en el club catalán. Y el diario Sport publica este lunes que Adrián Rubén Fernández, el presidente de Fútbol Amateur e Infantil de la Academia, quien conoce al Torito desde chico, dijo que Leo llamó a Lautaro para convencerlo de que se sume a su equipo.

"Messi lo llamó y lo quiere pronto a su lado, no tengo duda. Por eso están casi definiendo la operación de su fichaje. Sé que le irá todo muy bien en Barcelona y que Lautaro va a ser un excelente remplazo de Luis Suárez. Es su heredero ideal, tiene unas condiciones bárbaras y gracias al Barça seguirá creciendo como futbolista y como hombre", contó Fernández.

Una anécdota pinta la relación entre Fernández y Martínez. Cuando el delantero era un juvenil en Racing, rechazó una oferta de Real Madrid ​después de hablar con la gente del club de Avellaneda. "Le hablamos y le dijimos que lo más importante para él en esa época era seguir con nosotros, debutar en Racing y disfrutar de un tiempo en la Primera División argentina. Por suerte nos escuchó e hizo su debut oficial con apenas 18 años", comentó el entrenador.

Con esta experiencia en su haber, ahora Fernández tiene bien en claro qué le convendría a Lautaro: "Que se vaya ya a jugar con el mejor futbolista del mundo, que todavía tiene 32 años y otras tres o cuatro temporadas por delante".

¿En qué lo beneficiaría al Torito? "Ser compañero de Messi en el Barcelona lo potenciaría y ayudaría a los dos a estar en perfecta sintonía también en la Selección. Lautaro y Leo podrían llegar así a entenderse de la mejor manera en el césped", afirmó.

El Barsa le propondría a Martínez un contrato por seis años. O en todo caso por cinco y un año más opcional. Su juventud es vital y en caso de progresar, seguramente se plantearán retoques económicos en el medio.

El club milanés pide aún mucho en efectivo (80 o 90 de los 111 millones de euros de la cláusula de rescisión) y Barcelona prefiere incorporar jugadores a cambio para no pagar tanto cash. En el medio, entonces, están Rafinha, Rakitic, Umtiti y Vidal.

Barcelona tiene una semana clave por delante no sólo por Lautaro sino porque busca a Miralem Pjanic (30 años), centrocampista de la Juventus de Turín. La idea es que los fichajes concluyan este mes. Para quedarse con Pjanic, Juventus le apunta a Semedo, porque Arthur no se quiere ir de Barcelona. Rakitic podría ser moneda de cambio, pero al club italiano no le cierra.

El diario Sport publica que los clubes alcanzaron un principio de acuerdo verbal, mediante el cual Semedo iría a Juventus, a cambio de Pjanic, Mattia De Sciglio y 25 millones de euros.

Fuente: Clarín.