Unos 3.000 alquileres quedaron sin pagar durante abril en Bahía

La cifra preocupa, pero nos acerca un poco a la gravedad que tiene la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Durante abril, unas 3.000 personas no pudieron cumplir con el pago del alquiler de su vivienda o local comercial en Bahía Blanca, lo que marca un claro corte en la cadena de pagos.

La cifra la reveló el titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Carlos Esteban, quien aseguró que el nivel de incumplimiento escaló del 5% que se evidenciaba antes de la cuarentena al 20%.

"No hay grandes problemas donde la gente que alquila es asalariada, porque pese a la crisis, han cobrado todo o gran parte de su salario. El tema es el autónomo, el independiente o el prestador de servicios. Ese es quien está más complicado. Obviamente, esto afecta también a los pequeños y grandes comerciantes, que no tienen los mismos ingresos que hasta hace unos meses o directamente no tuvieron ingresos durante abril", reflexionó Esteban en comunicación con el programa "Nunca es tarde", de LA BRÚJULA 24.

En esta cifra, no se tienen en cuenta los alquileres particulares, ya que están por fuera de las inmobiliarias.

"El problema más grave se da en el comercio. Hay muchos negocios que permanecieron cerrados durante abril y por lo tanto, no pudieron pagar sus alquileres. La situación es preocupante y no sabemos cómo se va a resolver", relató.

Además, Esteban realizó un crudo análisis sobre la situación del sector inmobiliario y sobre su futuro cercano.

"Las inmobiliarias, los martilleros y los corredores no tenemos ingresos si no hay actividad. Los contratos se prorrogaron automáticamente hasta septiembre. No podemos salir a mostrar casas ni terrenos y no hay ventas. Es más, estamos convencidos de que la gente no va a salir comprar viviendas en lo inmediato. No veo una reactivación rápida, ni siquiera cuando termine esta crisis", analizó.

Por último, el titular del Colegio se refirió a la posibilidad de bancarizar el pago de los alquileres y aseguró que aún no consiguieron autorización por parte de ARBA y AFIP.



"El Banco Provincia no tiene problemas. De hecho, serían unos 10.000 clientes nuevos que se suman en toda la provincia", dijo.