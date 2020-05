"El éxito radica en cambiarle la vida aunque sea a un solo espectador"

El mundo del espectáculo es uno de los más golpeados por la cuarentena, a raíz del avance de la pandemia del coronavirus que pone a los artistas en la incómoda posición de ver prácticamente imposibilitada la posibilidad de desarrollar su oficio, para el cual se formaron y dedicaron buena parte de su vida.

Una de las actrices argentinas más talentosas es Emilia Mazer, de reconocida carrera y protagonista de infinidad de éxitos en cine, teatro y TV, además de docente de decenas de aspirantes a realizar un camino, aunque más no sea en un escaso porcentaje, similar al suyo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Mazer reveló que "son tiempos raros. Sigo trabajando, dando clases de teatro como hace 23 años. En este momento me encuentro con gente que quiere aprender online, dirijo desde esa vía. Ayer me encontré con gente con la que haremos una obra a fin de año. En las redes propuse que me manden monólogos y solo se prendieron los alumnos".

"En Buenos Aires hay mucho bajón, la gente está conectada con lo negativo que es muy fuerte. Dentro de eso, uno se pregunta qué puede hacer. Trato de contribuir desde mi lugar, subiendo información o donando. Mi actividad está detenida y no soy quien más puede entregar. Artísticamente le di vuelta a la cuestión y percibo en los actores que dirijo que están bien anímicamente", enfatizó, en su charla con Fernando Quiroga, en el programa “Tal Cual Es”.

Y fue muy sincera: "No sé si tengo algo importante para decirle a alguien. Los actores sumamos mucho con las palabras. y en otros momentos es mejor el silencio para evitar rispideces y confrontaciones. En este momento extraño, poder hacer teatro y tener proyectos es lo que mantiene el ánimo arriba. Por eso me encuentro con gente con buenas vibras. Todo lo que doy me vuelve con creces".

"Estamos en la gran era de la información y supuestamente quien más la tiene, cuenta con más poder. La gente contribuye aportando tantos datos y uno termina volviéndose loco, porque eso finalmente termina repercutiendo de manera negativa", sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Mazer habló con el corazón en la mano: "No sé cuánta gente irá al teatro cuando todo vuelva a la normalidad, Tengo claro que no voy a levantar una obra por más que en la sala vayan cinco personas. No tiene que ver con la carrera o el éxito, está más relacionado con el propósito en la vida. A mis actores les digo que no importa si vamos a ganar, recuperar la inversión o perder dinero. Lo que quiero es encontrarle la vuelta para hacer nuestro trabajo. Alcanza con cambiarle la vida a un solo espectador".