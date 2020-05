Lammens: "Boca es el único equipo grande que no pidió una mano"

Matías Lammens se refirió a la difícil situación que atraviesan la gran mayoría de los clubes argentinos a raíz del cese del fútbol por el coronavirus y destacó la postura de Boca. “Es el único equipo grande que no pidió una mano”, afirmó.

El Ministro de Turismo y Deportes remarcó que “muchos ya recibieron ayuda del Estado, por el subsidio no reembolsable que se lanzó”. Además, agregó: “No me resigno a pensar que no haya actividad hasta 2021. Estamos haciendo todo lo posible para que vuelva esta año, con un estricto protocolo”.

Con respecto a la presencia de los hinchas en los diferentes estadios, Lammens fue contundente. “Por ahora no imagino al público en las canchas. En estos momentos es muy complicado incluso que los equipos empiecen a entrenar por el contacto físico que esto implicaría”, manifestó.

Fuente: TyC Sports