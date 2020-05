Aseguran que "mucha gente saca un turno y después no va al banco"

Carina Marmanelli, secretaria adjunta del gremio La Bancaria, se refirió esta mañana en LA BRÚJULA 24 a los crecientes reclamos de usuarios, en especial por los turnos otorgados.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, remarcó que "los turnos web tienen una capacidad, la cual se relaciona con el personal que hay en el banco".

"Es una disposición del Banco Central, pero nos estamos encontrando con que mucha gente saca turno y no asiste. No es un capricho del personal, no se le ocurrió a los trabajadores", relató.

Y a modo de ejemplo, indicó que "cuando abrís las puertas del turno de las 10, capaz que hay 3 personas de las 8 que en realidad tendrían que concurrir".

"Acá falta educación electrónica, medios, que la gente estuviera preparada antes. El enojo es para el trabajador, porque el usuario cree que no lo quieren atender", argumentó la sindicalista.

Por otra parte, Marmanelli aseveró que "incluso tenemos la cultura de ir antes a cualquier lugar, pero los bancarios no son máquinas. Hay que entender que estamos trabajando con muchas restricciones, con personal que no puede ir por la edad, o embarazadas o con problemas sanitarios y que no están en su puesto".

La nota completa: