Desafectan a los 4 policías que golpearon al joven que paseaba al perro

Cuatro policías del Comando de Patrulla fueron desafectados en las últimas horas, acusados de ser los autores de la feroz golpiza que sufrió Luciano González, un vecino de calle Bravard al 800 que fue agredido cuando sacó a su perro para hacer sus necesidades.

"Los policías intervinientes brindaron su versión y luego fueron desafectados provisionalmente", mencionaron fuentes policiales consultadas por LA BRÚJULA 24.

La víctima contó que todo ocurrió cuando llegaba a su domicilio luego de haber cumplido su jornada laboral en un comercio en Chiclana al 200. En su relato, explicó que iba a sacar a su boxer, un animal que tiene varios problemas de salud, y fue interceptado por un patrullero en la esquina de su casa.

“Le expliqué que tengo todos los permisos para circular, pero que sacar al perro pensé que se podía hacerlo sin papeles. Tiene problemas de véjiga y no aguanta tres horas sin orinar, por eso decidí sacarlo. El efectivo no escuchó mis razones y me quiso meter en el móvil. Le dije que no estaba haciendo nada malo y me empezó a golpear”, mencionó.

Además, González denunció que estuvo en la comisaría desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana y que en todo ese tiempo no se pudo comunicar con nadie. Y contó irá a un médico para constatar las lesiones sufridas.

Según mencionaron sus familiares, el hombre sufrió fractura de tabique y tiene comprometido uno de sus ojos.

NOTICIA EN DESARROLLO