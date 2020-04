Aldo Caminada: "cayó un 80% el delito en Bahía"

Visitando el estudio de LA BRÚJULA TV, el Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, comisario Aldo Caminada, hizo un relevamiento de cómo viene transitándose la cuarentena.

Al respecto aseguró que una pequeña parte de la población "parece que subestima lo que está pasando y la policía está obligada a actuar".

Y continuando con esa línea, manifestó: "No digo todas estas personas, pero muchas de estas son las que se quejan y dicen que no hacemos nada cuando hay problemas de seguridad. Con esto quiero decir que a veces somos más papistas que el papa. Tenemos que ser responsables".

Sobre los casos puntuales que le tocó vivir en estos días, el comisario aseguró que "una señora con dos perritos iba por Fortaleza Protectora y me dijo que si no los sacaba ellos se morían y prefería morirse ella antes que los perros".

A raíz de esto es que Caminada reflexionó y sostuvo que "el policía no puede ir como maestra jardinera. No puede haber un policía en cada esquina. Tenemos que tomar conciencia. Si no nos cuidamos esto nos va a llevar puesto a todos".

Consultado sobre la detención del ex fiscal Cantaro el pasado sábado, el titular de Región Interior Sur no titubeó en decir que "se lo trata como a cualquier ciudadano. No debería haber excepciones y no las hay. Como pasa también cuando alguien de nuestra fuerza infringe la ley".

Yendo a números concretos, y más allá de afirmar que por una cuestión de cantidad de habitantes Bahía Blanca es la ciudad con más violaciones a la cuarentena dentro de su jurisprudencia, el comisario aseguró que "estadísticamente el delito bajó entre un 80 y un 85%". De igual forma aseveró que "las denuncias por violencia de género cayeron un 65, 70%".