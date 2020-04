Reabren bancos para cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

En el día de hoy viernes se habilitarán las cajas de los bancos de forma extraordinaria para aquellas personas que no cuentan con tarjetas de débito y deban cobrar jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas y seguros de desempleo.

Desde la madrugada ya había clientes haciendo fila en distintas sucursales de Bahía Blanca, como la ubicada en San Martín y Las Heras, en la que a las 6 se contaban unas veinte personas, separadas por dos metros de distancia una de otra.

Desde el gremio de La Bancaria aclararon que en el día de hoy se pagará todos los importes correspondientes a marzo, tomando en cuenta las terminaciones 0, 1, 2 y 3 del DNI. Lo que se intentará es evitar que vayan a los bancos personas que no están alcanzadas por esta medida. Cabe recordar que el lunes será el turno de los que tienen su finalización del documento en 4, 5 y 6 y el martes para 7, 8 y 9.

También indicaron que se pagarán jubilaciones y pensiones remanentes de marzo, cuyos beneficiarios por algún inconveniente no pudieron percibir sus haberes. Lo mismo ocurrirá con la AUH y embarazo que no pudieran cobrar por cajero automático, y con las pensiones no contributivas.

El horario será el habitual, de 10 a 15 y desde el sindicato aclararon que el banco no abre para ningún tipo de trámite que no estén íntimamente vinculados con lo expuesto anteriormente.

Durante toda la mañana habrá un megaoperativo especial de seguridad por parte de la Policía Bonaerense y de las fuerzas de seguridad federales. También colaborará personal de Defensa Civil y de Tránsito del Municipio.