Ajustan detalles del mega operativo para reabrir los bancos a los jubilados

Este viernes se habilitan las cajas de los bancos de forma extraordinaria para aquellas personas que no cuentan con tarjetas de débito y deben cobrar jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, pensiones no contributivas y seguros de desempleo.

Respecto al operativo que se montará en las distintas entidades financieras de la ciudad, la titular de La Bancaria en Bahía Blanca, Carina Marmanelli aclaró en LA BRÚJULA 24 todas las dudas de quienes se acercarán a la ventanilla para percibir sus haberes.

"Mañana se pagará todo lo correspondiente a marzo, tomando en cuenta las terminaciones 0, 1, 2 y 3 del DNI. Por eso queremos aclarar todo para evitar que vayan personas que no están alcanzadas por esta medida y vivan malos momentos", sostuvo Marmanelli, en su charla con el periodista Germán Sasso. Cabe recordar que el lunes será el turno de los que tienen su finalización del documento en 4, 5 y 6 y el martes para 7, 8 y 9.

Y agregó: "Se pagan jubilaciones y pensiones remanentes de marzo y que por algún inconveniente no pudieron percibir sus haberes. También beneficiarios de AUH y embarazo que no pudieran cobrar por cajero automático. Lo propio con las pensiones no contributivas".

"El operativo dependerá de la cantidad de gente que se acerque a los bancos. Por eso pedimos paciencia, el horario será de 10 a 15 y necesitamos que se respete la distancia entre las personas", resaltó la dirigente gremial en otro segmento de la entrevista radial.

Marmanelli recalcó que "el banco no abre para ningún tipo de trámite que no estén íntimamente vinculados con lo expuesto anteriormente. No se podrá ingresar a las cajas de seguridad, el cobro de cheques, ni otros servicios".

"Se está trabajando en las líneas de descubierto. Luego será el tiempo del armado de los créditos. No nos sobra gente y tratamos de tapar todos los agujeros con el recurso que tenemos", reconoció.

Consultada respecto a si deberían comenzar a abrir normalmente mientras dure la cuarentena, consideró: "Donde se habilite como servicio esencial, tendremos mucha gente en los bancos y se desvirtúael sacrificio por cuidar a nuestros compañeros y al ciudadano ".

"Los bancos hacen hincapié que los que tienen tarjeta le den prioridad a los que no la tienen. Por eso pedimos que sean solidarios porque la gran mayoría cuentan con un familiar que los puede asistir en el cajero automático", cerró, explicando que quienes deban acudir mañana según su terminación de documento y no puedan hacerlo por razones de fuerza mayor, podrán acercarse al banco el martes.