"Postergamos el pago de Ingresos Brutos", afirmó el titular de ARBA

El titular de ARBA, Cristian Girard, confirmó esta mañana en LA BRÚJULA 24 una serie de medidas que se vienen tomando en el marco de la cuarentena obligatoria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, la cual mantiene paralizada a una enorme porción de la economía.

"Decidimos posponer un mes el pago de la cuota 3 de Ingresos Brutos. Ayer nos reunimos con el gobernador y nos manifestó su preocupación por llegar a sectores medios y pequeñas y medianas empresas. Vencía la primera semana de abril hasta la primera de mayo", enfatizó Girard, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y con relación al alcance de la disposición el nuevo director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires enfatizó que "son 250 mil contribuyentes y para la Provincia representa un esfuerzo que no es más que un aliciente y no resuelve la situación por sí sola. Es una ayuda para quienes se ven forzados a cerrar sus comercios o no prestar servicios".

"La situación económica es dramática. Es muy difícil transcurrir cuatro semanas sin ingresos porque se corta la cadena de pagos. El gobierno ha reforzado en los ingresos y la distribución de alimentos a los sectores bajos. Y ahora se están brindando medidas para la clase media", añadió el funcionario bonaerense.

Consultado con relación a la necesidad de ser responsables al momento de establecer políticas para no desfinanciar al estado provincial, resaltó: "Tenemos que buscar un equilibrio, sabiendo que es difícil y esto es muy dinámico. Debemos estar atentos a lo que hace Nación y acomodar las decisiones detrás de eso. Por eso es indispensable coordinación en un escenario inédito al parar la actividad económica".

"En el equipo económico no se discute el tema de los Patacones. El gobernador se opone a la emisión de esa cuasimoneda. El contexto es muy diferente al de 2001, porque el Estado no podía emitir porque estaba condicionado por la convertibilidad. Nosotros no estamos estudiando esa alternativa. Hoy hay mayor margen de maniobra", cerró, aclarando que "la Nación asistirá a los municipios a través de las provincias".