No es necesario usar barbijos en espacios públicos

La pandemia de coronavirus provocó una crisis sanitaria sin precedentes, con consecuencias económicas pocas veces vistas. En el contexto de las extremas medidas para evitar los contagios que se están tomando en diferentes países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que no es necesario usar barbijos en la calle ya que el virus no se transmite por el aire.

De acuerdo a un informe que publicó el organismo, la forma en la que se contagia es a través de las gotas de saliva, provenientes de la tos, los estornudos o la respiración de alguien que está infectado y está a menos de un metro de otra persona.

"La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus secreciones respiratorias potencialmente infecciosas”, asegura el documento.

De acuerdo a la información médica, el virus es "pesado" y, por eso, no se dispersa más allá de la distancia descripta. Debido a su formología, no queda flotando en el aire y se deposita sobre las superficies duras, que una persona puede tocar y, así, trasladarlo.

Es por eso que el organismo insistió en recomendar que la principal manera de evitar el contagio es no llevarse las manos a los ojos, nariz y boca y limpiárselas con agua y jabón o con alcohol en gel en forma reiterada. Además es importante la desinfección ambiental del lugar en donde vivimos.

De esta forma, la OMS salió al cruce de un informe elaborado por especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton, publicado en The New England Journal of Medicine. Allí se aseguraba que el virus podía quedar suspendido en el aire cerca de tres horas y media.

Fuente: TN.