Cómo será la salida de la cuarentena, según una experta que asesora al gobierno

El presidente Alberto Fernández anunció durante la noche del domingo que cuarentena preventiva y obligatoria se extenderá hasta que termine la Semana Santa.

Finalmente el primer mandatario decidió prolongar la medida tras evaluar la situación en las provincias con los gobernadores por teleconferencia, y con el asesoramiento del comité de expertos que sigue de cerca la evolución de la pandemia en el país.

Ángela Gentile es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y una de las especialistas que integran dicho comité. Y consultada sobre qué se tuvo en cuenta para definir la extensión de la cuarentena, explicó que “fundamentalmente el hecho de que la Argentina está ante un aumento del número de casos.

"Es lógico que así ocurra en el contexto de una pandemia y con el objetivo de evitar un crecimiento exponencial de los infectados, que lleve a un desborde del sistema sanitario”, aseguró.

“No por hacer una cuarentena el número de casos va a bajar; al contrario, estamos en circulación comunitaria y el número va a ir en aumento; lo que pretendemos es que los pacientes positivos aparezcan lentamente en una meseta y no en un pico agudo”, detalló la especialista, para quien los dos objetivos centrales de esta medida son “poner en marcha todos los recursos de salud, que permitan atender a los pacientes de riesgo y evitar desbordes para dar una mejor atención”.

Así, tras asegurar que “la cuarentena no es para que haya cero casos sino para que se den de manera controlada y no desborde el sistema”, resaltó que el fin sigue siendo “ganar tiempo para darles las mejores posibilidades a todos los que lo necesiten” y que “al no haber vacuna ni tratamiento antiviral, lo único que existe para dar batalla a esta enfermedad son las medidas de distanciamiento masivo”.

"Esta cuarentena llegó para quedarse, se van a ir liberando por etapas ciertas actividades y siempre mirando la situación epidemiológica. Eso se está discutiendo, pero nunca se va a habilitar primero un recital de rock ni el transporte público; habrá que ver cuáles son las actividades que no comprometan la situación, con horarios, turnos, a través de un programa que se está estudiando con expertos", mencionó.

"Hicimos un modelo que no tiene antecedentes en el Cono Sur; tomamos las medidas más precozmente que nadie en la región y avanzamos de manera lenta y dinámica", agregó.

Sobre la posibilidad de que comiencen a hacerse más testeos en la población, Gentile explicó que si bien planea “hacer un testeo más amplio, la definición no sería masiva”.

“Uno tiene que chequear al caso sospechoso y si bien esa definición se ajustaba a personas con antecedente de viaje o que hubieran estado en contacto con alguien que había regresado del exterior, por estas horas se va a ampliar, en virtud de que estamos asumiendo que existe circulación comunitaria”, ahondó la epidemióloga, quien resaltó: “Los testeos se van adecuando a esa situación, cuando cambia la definición de caso sospechoso el testeo deberá ser más amplio y esto implica que se va siguiendo la situación epidemiológica”.

