Bono de Anses: se confirmó la fecha de cobro del beneficio extra de $10.000

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, confirmó que los beneficiaciarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo serán los primeros en cobrar el plus de $10.000 denominado Ingreso Familiar de Emergencia.

Mientras aún queda hoy y mañana para que se termine la preinscripción según el número con el que termina el DNI y cuando ya lo hicieron en los primeros dos días algo más de cinco millones de personas, Vanoli adelantó que el próximo viernes cobrarán los $10.000 aquellas personas que sean beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.

Para el resto de las personas que puedan acceder al Ingreso Familiar de Emergencia se mantiene la fecha de 15 de abril como la establecida para cobrar.

Por estas horas, se estudian alternativas para atención bancaria que podrían comunicarse en las próximas horas.

Quiénes cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

1. Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores en relación de dependencia; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad de los que no dependen de otro ingreso.

3. Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición.

4. Perceptoras de Asignación Universal por Embarazo. Existen 159.000, según las previsiones del Presupuesto 2020.

5. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.

Los excluidos del IFE

1. Monotributistas registrados en las categorías “C” o superior. Son unos 1,6 millones de trabajadores.

2. Autónomos registrados en la AFIP. Son unos 400.000 aproximadamente.

3. Jubilados.

4. Pensionados.

5. Trabajadores informales mayores de 65 años, pese a que muchos con edad superior a ese tope aún se desempeñan en un trabajo precario, porque no obtienen otro ingreso.

6. Si percibe el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Qué pasos hay que seguir para percibir el beneficio

Aquellas personas que están inscriptas en la Anses no tienen que hacer ningún trámite; los que no estén registrados deberán inscribirse en una aplicación disponible en la web de la Anses.

Allí tendrán que cargar sus datos y su CBU (Clave Bancaria Uniforme). Para aquellos que viven en zonas más alejadas del país o que estén en situación de mayor informalidad, se dispondrán mecanismos alternativos como el cobro por correo.

Se va a dar un plazo suficiente para que todos los que cumplan con los requisitos puedan cobrar el beneficio, según informó el organismo que conduce Alejandro Vanoli. Agregó asimismo que se pueden realizar consultas en www.anses.gov.ar y a través del número telefónico 130.

Cabe destacar que para poder solicitar el ingreso no hará falta concurrir a las oficinas de la Anses y que el beneficio, excepcional y por única vez, se otorgará tras realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que se fijen en su reglamentación.

Cuándo completar el formulario

Debés hacerlo entre el 27 y el 31 de marzo, en el día específico según el último número de tu DNI. Los documentos terminados en 0,1, 2, 3, 4 y 5 ya tuvieron sus días de inscripción y quedan para hoy los DNI terminados en 6 y 7 y para mañana los que terminan en 8 y 9.