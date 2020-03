"Nadie se quedará sin el bolsón", aclaran desde Políticas Sociales

La secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad, Vanina González, aclaró esta mañana en LA BRÚJULA 24 la tarea que vienen llevando adelante para asistir a todas aquellas personas con menos recursos para paliar la delicada situación que se vive por estas horas frente al aislamiento total por el avance del coronavirus.

"Entre miércoles y jueves habíamos entregado más de 1500 bolsones cuando en una semana se otorgan 1200. Hicimos un gran esfuerzo para llegar a todos los barrios. Sabemos que hay gente que aún necesita. Apelamos a que la gente tenga la tranquilidad de que la ayuda va a llegar", destacó González, en el programa "Hoy También".

Y agregó: "Les pedimos a las personas que envíen un solo correo electrónico porque si lo canalizan por distintas vías nos generan una complicación logística. El primer día entregamos a los referentes de cinco delegaciones y que ellos que conocen a la gente coordinaban la entrega".

"A partir del segundo día se implementó de forma mixta la entrega personalizada. La entrega es mucha, hay muy poca gente que tiene posibilidades de movilizarse. Están llegando las cajas. Les pedimos paciencia porque el que tiene para estos días que tenga tranquilidad que el bolsón le va a llegar", enfatizó la funcionaria en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, González recalcó que "también pedimos que se utilicen las otras herramientas. Las tarjetas de AUH, jubilación y pensión por discapacidad. Las tarjetas celeste y la dorada están habilitadas y con eso pueden comprar con el mercadito del barrio y adquirir la garrafa que se entrega a domicilio".

"Desde que se anota una persona hasta que se entrega el pedido nos demanda 48 horas armar el bolsón. No tenemos los puntos de atención porque los empleados municipales de riesgo deben estar en su casa y el municipio también está cerrado para evitar el circulamiento de personas", agregó.

En tal sentido, sostuvo que "si llevamos más de miles de bolsones entregados en tres días, sabemos que la necesidad es mucha y aquí no es solo responsabilidad de la comuna porque hay un trabajo coordinado con varios sectores. A los que critican sentados desde un escritorio los invitamos a colaborar".

"Antes nosotros conocíamos a la gente que ayudábamos hasta hace un tiempo. Ahora se incorporan otras personas que son Monostributistas o trabajaba al día y de un día para el otro se quedó sin nada. A esas personas las estamos incorporando. El bolsón es algo adicional a todas las demás medidas que se están tomando", reflexionó González.

Y añadió: "Estamos iniciando compras adicionales para abastecer la situación. Estamos en contacto con Provincia y Nación para recibir los fondos y evaluamos cómo seguir con las tarjetas que tenemos. Esto nos cambia el panorama. Todos los recursos del municipio están destinados a Salud y Políticas Sociales".

"A la gente le pedimos que no salga de su casa y solo lo haga si tiene la posibilidad de hacer una compra en un comercio de cercanía. Si no conocen a ningún referente barrial, alguien de un merendero o una capilla, que recién allí envíen el mail. Y otra cosa fundamental es que se anoten para recibir el beneficio de los $10 mil, sabiendo que eso no va a resolver la situación", finalizó la titular del área.

Contacto con el municipio