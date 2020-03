"Cuesta proveer de barbijos a los porteros porque no se consiguen"

Guillermo Isla Vieyras, fundador de la Cámara de Administradores de edificios de Bahía Blanca, habló de las complicaciones que atraviesa el sector a raíz de la cuarentena obligatoria.

"La cosa está complicada. Cuando se estableció que los porteros debían ir a trabajar, se suscitó el problema de cómo había que proveerlos de medios de limpieza, como barbijos y guantes, que no se consiguen", explicó.

Además, en diálogo con el periodista Germán Sasso, señaló que "para los administradores es difícil porque ellos no están cumpliendo ninguna tarea esencial que les permita salir y conseguir esos elementos".

Y dijo que "si le llega a pasar algo a algún portero, la responsabilidad es del administrador".

Por otra parte, refirió una situación particular que involucra a algunos edificios de la ciudad, los cuales no se encuentran nucleados en la Cámara. "Hubo algunos que no quisieron que se enviara al personal de limpieza, que son los menos, y limpiaban los propios vecinos".

