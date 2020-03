Internaron al Loco Gatti en Madrid a la espera de los resultados del test de coronavirus

Hugo Gatti se encuentra internado en una clínica de Madrid a la espera de los resultados para saber si tiene COVID-19. Así le confirmó Lucas Cassius al diario Clarín, desde Londres, ante la sorpresa de muchos: "Está bien, fue a hacerse unos estudios por sus problemas cardíacos (en 2018 le colocaron un stent) y le hicieron las pruebas para determinar si tiene coronavirus. Esperemos que den negativas".

El ex arquero de Boca tiene 75 años y fue columnista del diario AS y panelista del programa El Chiringuito. Debido a su edad y su antecedente cardíaco es considerado un paciente de riesgo ante el avance de la pandemia en Europa y todo el mundo.

En 2018, Gatti contó cómo Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, le salvó la vida. El exarquero detalló: "Tenía dos arterias tapadas y el corazón no me bombeaba, así que me pusieron un stent. Nunca me hago estudios. Desde que dejé el fútbol no le doy importancia".

Su situación, por entonces no era buena. "Me quería acordar los nombres de mis hijos y no podía. Iba a comprar un perfume de ambiente y no me salía el nombre. No podía hablar. Mi hijo lo llamó al presidente del Real Madrid para contarle la situación y Florentino me internó enseguida. ¡Un fenómeno!", explicó Gatti.

Como columnista deportivo, Gatti se destaca por la crudeza de sus comentarios. Es un crítico de Lionel Messi y llegó a decir, hace 20 días, tras el clásico entre Barcelona y Real Madrid, que el rosarino parece un exfutbolista.

El Loco fue un pionero en muchos aspectos en su época de jugador, por su atrevimiento para atajar y por su look con desfachatado con el sello de la vincha siempre en su cabeza.

Atajó durante 26 años, es el futbolista con más partidos disputados (765) y es con Fillol el arquero que más penales atajó: 26. Jugó en Atlanta, Gimnasia, River, Boca y Unión de Santa Fe. Además, formó parte del seleccionado argentino.