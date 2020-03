Piden que la gente no se agolpe en las farmacias

El secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor Pablo Acrogliano, brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que pidió a la población no ir en forma masiva a vacunarse contra la gripe porque resulta contraproducente.

Primero, el funcionario hizo un panorama general de la situación actual. "El bebé que estaba internado con síntomas dio negativo el resultado del test por lo que se le dio el alta y es monitoreado junto a su familia".

"A la fecha tenemos cinco casos descartados, un sospechoso en estudio que es la señora fallecida días atrás, un positivo internado y dos bahienses también con coronavirus que están en el Hospital Muñiz de Buenos Aires", explicó el profesional.

Además, graficó: "De los contactos epidemiológicos que estamos estudiando, 84 ya finalizaron su cuarentena y quedan 455".

Por otra parte, Acrogliano se refirió a los preparativos que se vienen realizando en la ciudad. "En relación al primer nivel de atención, después del feriado dispusimos que habrá 12 centros respiratorios que atenderán de 8 a 18, pero solo consultas respiratorias. 20 centros satélites que evaluarán otras emergencias, no habrá control de pacientes crónicos ni embarazadas o niños sanos".

"Y funcionarán como vacunatorios cuando se lance la campaña. Por favor, no salgan desesperados a vacunarse, he visto colas en farmacias y con personas de la tercera edad. La vacuna no es contra el coronavirus, es contra la influenza y tenemos tiempo para eso. De esa manera aumentan el riesgo, hay que esperar en casa", reclamó el especialista.

En otro tramo de la conferencia, el doctor señaló que desde el Departamento de Salud Mental se habilitaron dos lineas de asistencia para aquellas personas que sufren del encierro. Son el 455-1159 y 291-4261642, de lunes a viernes de 8 a 15. Y las guardias de Cerri, Cabildo y White seguirán habilitadas después de las 18.

"En breve vamos a lanzar algún tipo de aplicación porque necesitamos que la gente se quede en casa. La mejor manera de cuidar a los que nos cuidan es quedándonos adentro. Vayamos a algún centro de salud sólo si tenemos fiebre, algún síntoma de resfrío o porque hayan venido del exterior. Día a día iremos modificando este concepto, sabido es que en la provincia han empezado a haber casos autóctonos y eso en algún momento nos va a tocar", refirió.