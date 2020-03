Polémica: Tinelli justificó por qué voló a Esquel en medio de la cuarentena

Marcelo Tinelli viajó ayer a Esquel para cumplir con la cuarentena obligatoria en su casa de la provincia de Chubut . Sin embargo, su viaje despertó críticas , dado el contexto de pandemia de coronavirus y las recomendaciones gubernamentales . Al ser consultado, el conductor prefirió no profundizar sobre su decisión de trasladarse, pero aclaró: " No violé ninguna norma y el aislamiento lo estoy cumpliendo en mi casa ".

Recordemos que ayer comenzó a circular la información de que el conductor de ShowMatch había decidido viajar a la Patagonia y pasar allí sus días de aislamiento, en lugar de quedarse en Buenos Aires. Luego, Jorge Rial lo confirmó en Intrusos : "Marcelo Tinelli se va a esta tarde en un avión privado para Esquel. Él tiene casa allá y se va a hacer la cuarentena".

Marcela Tauro fue la primera en mostrarse indignada ante esta noticia: "Es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? Están pidiendo que la gente se quede en la casa . El Gobierno está diciendo que no son vacaciones, que no se vayan, y él se va. A mí también me gustaría irme a la costa, pero hay que ser responsables".

Luego, muchos usuarios opinaron en las redes sociales, argumentando cuestiones similares a las que expuso Tauro. Sin embargo, a pesar del revuelo que se generó por el viaje, el conductor se mantiene firme en su postura sobre su decisión de trasladarse a su casa de la región patagónica y asegura que cumplirá con la cuarentena obligatoria allí.

Por su parte, Guillermina Valdes , pareja de Tinelli, explicó desde su cuenta de Instagram que ella y su familia no están "de vacaciones" y se justificó aduciendo que el conductor tiene domicilio allí hace 22 años. Por otra parte, aseguró: "Estaremos hasta el 31 [de marzo] o hasta cuando nos indiquen las autoridades (...). Realizamos todos los cuidados y controles que nos indicó el gobierno de la provincia en el traslado e ingreso".